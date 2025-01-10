1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti

Bir dizi ziyaret için kente gelen Tokel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile görüştü.

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