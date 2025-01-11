Çanakkale'de 9 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Zanlının kaldığı evdeki aramada 2 dürbün, av tüfeği, çok sayıda fişek ile kardeşlerine ait 2 kimlik ele geçirildi.

Ekipler, Rize'de yaptıkları çalışma ve teknik takip kapsamında zanlının Çanakkale'nin merkeze bağlı Yağcılar köyünde oturan yakınlarının yanında barındığını tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.