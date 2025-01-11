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        Çanakkale'de 9 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 9 yıl önce bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 09:24 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:26
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        Çanakkale'de 9 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 9 yıl önce bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı yakalandı.

        Gelibolu'da 25 Kasım 2015'te, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen M.A'yı (50) tabancayla öldürüp kaçan B.A'nın (46) yakalanması için arama çalışmaları yeniden yoğunlaştırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, zanlının, memleketi Rize'de sahte kimlik kullanarak yaşayabileceği ihtimali üzerine yakalanması için özel ekip kuruldu.

        Ekipler, Rize'de yaptıkları çalışma ve teknik takip kapsamında zanlının Çanakkale'nin merkeze bağlı Yağcılar köyünde oturan yakınlarının yanında barındığını tespit etti.

        B.A. köy evine düzenlenen operasyonda polise teslim oldu.

        Zanlının kaldığı evdeki aramada 2 dürbün, av tüfeği, çok sayıda fişek ile kardeşlerine ait 2 kimlik ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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