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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de çaya düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kocabaş Çayı'na düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:31 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:31
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de çaya düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kocabaş Çayı'na düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Biga'dan Çan'a seyir halinde olan 41 AFU 652 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle Çomaklı köyü yakınlarındaki Kocabaş Çayı'na düştü.

        Araçta bulunan İlkehan Mert Salathan (21) yaralı halde otomobilden çıkıp yürüyerek gittiği Çomaklı köyünde yardım istedi. Bunun üzerine Salathan, köye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Salathan'ın, otomobilde arkadaşı Ali Kağan Demir'in (21) de bulunduğunu söylemesi üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar, Sahil Güvenlik dalgıçları, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

        Ekipler, Ali Kağan Demir'in bulunması için çayda ve çevresinde arama çalışması başlattı.

        Otomobile ulaşan ekipler, dere yatağındaki aracı bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkardı.

        Arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar sonucu, kurbağa adamlar, otomobilin bulunduğu yerin 50 metre ilerisinde çayın akışı istikametinde Ali Kağan Demir'in cesedini buldu.

        Demir'in cenazesi, Çan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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