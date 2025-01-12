GÜNCELLEME - Çanakkale'de çaya düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ekipler, Ali Kağan Demir'in bulunması için çayda ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Salathan'ın, otomobilde arkadaşı Ali Kağan Demir'in (21) de bulunduğunu söylemesi üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar, Sahil Güvenlik dalgıçları, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Biga'dan Çan'a seyir halinde olan 41 AFU 652 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle Çomaklı köyü yakınlarındaki Kocabaş Çayı'na düştü.

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