Çanakkale'de balkondan düşerek ölen restoratörün profesör eşi hakkında tutuksuz yargılama kararı
Çanakkale'de restoratör Tuğba Yavaş'ın, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan akademisyen eşi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Çanakkale'de restoratör Tuğba Yavaş'ın, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan akademisyen eşi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Yavaş'ın, 30 Ekim 2024'te, Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesindeki apartmanın 5. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki davası, Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesine devroldu.
Bugün görülen duruşmada mahkeme heyetince tahliyesine karar verilen Yavaş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Olay
ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Yavaş, restoratör eşi Tuğba Yavaş'ın ölümüne ilişkin şüphe nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Yavaş'ın, 8 Ocak'ta görülen ilk duruşmada, yargılanmasının 2. Asliye Ceza Mahkemesinden alınıp 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verilmişti.
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