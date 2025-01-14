Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de balkondan düşerek ölen restoratörün profesör eşi hakkında tutuksuz yargılama kararı

        Çanakkale'de restoratör Tuğba Yavaş'ın, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan akademisyen eşi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 21:03 Güncelleme: 14.01.2025 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de balkondan düşerek ölen restoratörün profesör eşi hakkında tutuksuz yargılama kararı
        ABONE OL

        Çanakkale'de restoratör Tuğba Yavaş'ın, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan akademisyen eşi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Yavaş'ın, 30 Ekim 2024'te, Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesindeki apartmanın 5. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki davası, Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesine devroldu.

        Bugün görülen duruşmada mahkeme heyetince tahliyesine karar verilen Yavaş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        - Olay

        ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Yavaş, restoratör eşi Tuğba Yavaş'ın ölümüne ilişkin şüphe nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

        Yavaş'ın, 8 Ocak'ta görülen ilk duruşmada, yargılanmasının 2. Asliye Ceza Mahkemesinden alınıp 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız
        İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!

        Benzer Haberler

        5'inci kattan düşüp ölen Tuğba'nın tutuklanan profesör eşi serbest bırakıld...
        5'inci kattan düşüp ölen Tuğba'nın tutuklanan profesör eşi serbest bırakıld...
        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
        Çanakkale'de yangından etkilenen bölge sakinlerine zeytin fidanı dağıtıldı
        Çanakkale'de yangından etkilenen bölge sakinlerine zeytin fidanı dağıtıldı
        Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
        Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
        Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi
        Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi
        Çaya uçan otomobilde ölen Ali Kaan'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim al...
        Çaya uçan otomobilde ölen Ali Kaan'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim al...