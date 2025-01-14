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        Çanakkale'de yangından etkilenen bölge sakinlerine zeytin fidanı dağıtıldı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınlarından etkilenen bölge sakinlerine, 5 bin zeytin fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:55
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        Çanakkale'de yangından etkilenen bölge sakinlerine zeytin fidanı dağıtıldı
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınlarından etkilenen bölge sakinlerine, 5 bin zeytin fidanı dağıtıldı.

        İlçede geçen yıl çıkan orman yangınlarının ardından vatandaşlara destek olunması amacıyla başlatılan, Gelibolu ve Eceabat İlçelerimizde Meydana Gelen Orman Yangınlarından Etkilenen Çiftçilere Zeytin Fidanı Desteği Projesi kapsamında, zeytin fidanı desteği sağlandı.

        Çanakkale Valiliği himayesinde Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından desteklenen ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Büyükanafarta köyünde düzenlenen törende 39 üreticiye 5 bin zeytin fidanı teslim edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, törende yaptığı konuşmada, 2024'te tarımsal alanda zarar oluşturan 45 yangının meydana geldiğini söyledi.

        Bu yangınlarda 2 bin 500 dekar ekili ve dikili alan ile 3 bin 600 dekar hasat edilmiş tarım alanının zarar gördüğünü belirten Türkarslan, "Haziran ayında Eceabat'ta çıkan yangında ise hububat ekili ve hasadı tamamlanmış 1600 dekar alan ile 1900 zeytin ağacı zarar gördü." dedi.

        Proje kapsamında, Eceabat ve Gelibolu'da yangınlardan etkilenen üreticiler için yüzde 75 devlet katkılı 5 bin zeytin fidanı dağıttıklarını ifade eden Türkaslan, şunları kaydetti:

        "Ayrıca yangın bölgesi için çalışma ve projelerimiz de devam edecektir. Edremit Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen fidanlar sahiplerine ulaştırıldı. Proje hem üreticilerin zararlarını telafi etmeyi hem de gelecekte olası yangınlara karşı doğal bir bariyer oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje sayesinde, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının yanı sıra, orman alanları ile tarım arazileri arasında koruyucu bir yeşil kuşak oluşturulması hedeflenmiştir. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için hep birlikte dikkatli olmalıyız. Yangın görüldüğünde vakit kaybetmeden ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı aranmalı, kesinlikle anız yakılmamalıdır. Üreticilerimizin can ve mal güvenliği için resmi kurumlardan yapılan tüm uyarı ve açıklamaları dikkatle takip etmeleri hayati önem taşımaktadır. Gelecek nesillere daha yeşil bir Çanakkale bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

        Törene, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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