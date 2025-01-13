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        Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

        Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 16:51 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:51
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        Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi
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        Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00, 13.00 ve 17.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

        Geyikli-Bozcada hattında ise Bozcaada'da saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'de ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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