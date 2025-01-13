Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00, 13.00 ve 17.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.
Geyikli-Bozcada hattında ise Bozcaada'da saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'de ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
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