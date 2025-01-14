Çanakkale'de bir kişi otomobilde ölü bulundu

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cahit Özkan'ın cenazesi otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Çavuşköy Mahallesinde yaşayan Cahit Özkan (69), ava gitmek için sabah erken saatte evinden çıktı.

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