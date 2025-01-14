Çanakkale'de bir kişi otomobilde ölü bulundu
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir kişi otomobilde ölü bulundu.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir kişi otomobilde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çavuşköy Mahallesinde yaşayan Cahit Özkan (69), ava gitmek için sabah erken saatte evinden çıktı.
Gün içinde Özkan'a ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya haber verdi.
İlçe genelinde arama yapan jandarma ekipleri, Çavuşköy ovasında park halindeki 17 KE 319 plakalı aracın içinde Özkan'ın cansız bedenine ulaştı.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cahit Özkan'ın cenazesi otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.