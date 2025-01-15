Çanakkale'nin Korudağ mevkisinde kar yağışı etkili oluyor

Çanakkale-İstanbul kara yolunun Korudağ mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Seyir halindeki bir tırın, kayması sonucu bu bölgedeki yol geçici olarak trafiğe kapandı. Yolun kapanmasıyla araç kuyruğu oluştu.

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