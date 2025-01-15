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        Çanakkale'nin Korudağ mevkisinde kar yağışı etkili oluyor

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Korudağ mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:22 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:22
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        Çanakkale'nin Korudağ mevkisinde kar yağışı etkili oluyor
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Korudağ mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

        Çanakkale-İstanbul kara yolunun Korudağ mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Seyir halindeki bir tırın, kayması sonucu bu bölgedeki yol geçici olarak trafiğe kapandı. Yolun kapanmasıyla araç kuyruğu oluştu.

        Gelibolu Bölge Trafik ekipleri, tırları Gelibolu-Keşan kara yolunun 8'inci kilometresindeki akaryakıt istasyonunda tedbir amaçlı bekletti.

        Gelibolu Karayolları ekipleri, Korudağ yolunda kar küreme çalışması başlattı. Yol çalışmalarının tamamlanmasıyla trafik kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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