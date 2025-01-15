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        Çanakkale'de 19 yıl önce öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 19 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olduğu iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:31
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        Çanakkale'de 19 yıl önce öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 19 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olduğu iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

        Önceki gün, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde turizm işletmeciliği yapan ve 2006 yılında kaybolan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini katıldığı bir televizyon programında anlatan S.Ö, İstanbul'da Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gözaltına alındı.

        Sorgusunda şüphelinin, cesedin Edirne'nin Keşan ilçesindeki arazide bulunduğunu belirtmesi üzerine 1 kilometrelik alanda arama çalışması yapıldı.

        Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen S.Ö, ifadesinin ardından adliye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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