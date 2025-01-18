Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Lapseki'de vatandaşlar deve gösterilerine davet edildi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenecek deve gösterilerine vatandaşlar davul ve zurnalı şehir turuyla davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:38 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lapseki'de vatandaşlar deve gösterilerine davet edildi
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenecek deve gösterilerine vatandaşlar davul ve zurnalı şehir turuyla davet edildi.

        İlçede bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek, "Geleneksel Lapseki Folklorik Deve Gösterisi" öncesi davet gezisi düzenlendi.

        Davul ve zurna eşliğinde şehir turu yaptırılan develer vatandaşlara tanıtıldı.

        Lapseki Deveciler Derneği tarafından düzenlenen etkinlik yarın, Dalyan Halk Plajı arkasındaki alanda gerçekleştirilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        İsrail-Filistin esir takaslarının tarihsel seyri
        İsrail-Filistin esir takaslarının tarihsel seyri
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de aç kalan tilkiyi balıkçılar besledi
        Çanakkale'de aç kalan tilkiyi balıkçılar besledi
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        MÜSİAD Çanakkale Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        MÜSİAD Çanakkale Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Çanakkale'de şantaj ve tehdit çetesine 5 tutuklama
        Çanakkale'de şantaj ve tehdit çetesine 5 tutuklama
        Gelibolu'da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı
        Gelibolu'da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı
        Biga Devlet Hastanesinde Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği açıldı
        Biga Devlet Hastanesinde Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği açıldı