Çanakkale'de firari hükümlü yakalandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, yakalandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Biga'da şüphelendikleri T.Ö'yü (25) durdurdu.
Yapılan incelemede T.Ö'nün "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan" 10 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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