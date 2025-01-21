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        Çanakkale'de firari hükümlü yakalandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 10:06 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:06
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        Çanakkale'de firari hükümlü yakalandı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Biga'da şüphelendikleri T.Ö'yü (25) durdurdu.

        Yapılan incelemede T.Ö'nün "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan" 10 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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