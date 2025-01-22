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        Çanakkale'de yaşlı kadın evde ölü bulundu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:39 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:41
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        Çanakkale'de yaşlı kadın evde ölü bulundu
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

        Camikebir Mahallesi Gölcük Caddesindeki evinde yalnız yaşayan Elif Çınar'dan (73) bir süre haber alamayan yakınları, yaşlı kadını ikametinde hareketsiz halde buldu.

        Durum, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede bir süredir hasta olan Çınar'ın öldüğünü tespit etti.

        Yaşlı kadının cenazesi daha sonra Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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