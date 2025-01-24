Çanakkale'de mezarlıklara ücretsiz otobüs seferi düzenlenecek

Açıklamada, kandil dolayısıyla eski ve yeni mezarlıklara saat 10.00'dan 17.00'ye kadar her saat başı ücretsiz seferler düzenleneceği, otobüslerin, Öğretmen Evi durağından hareketle, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası önü, Stadyum, Pirireis Caddesi, 116 Jandarma ve Bursa yolu güzergahında hizmet vereceği kaydedildi.

Çanakkale Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla mezarlıklara ücretsiz seferler düzenleneceği bildirildi.

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