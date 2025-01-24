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        Çanakkale'de mezarlıklara ücretsiz otobüs seferi düzenlenecek

        Çanakkale Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla mezarlıklara ücretsiz seferler düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:32 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:32
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        Çanakkale'de mezarlıklara ücretsiz otobüs seferi düzenlenecek
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        Çanakkale Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla mezarlıklara ücretsiz seferler düzenleneceği bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Miraç Kandili'nin 26 Ocak Pazar günü idrak edileceği belirtildi.

        Açıklamada, kandil dolayısıyla eski ve yeni mezarlıklara saat 10.00'dan 17.00'ye kadar her saat başı ücretsiz seferler düzenleneceği, otobüslerin, Öğretmen Evi durağından hareketle, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası önü, Stadyum, Pirireis Caddesi, 116 Jandarma ve Bursa yolu güzergahında hizmet vereceği kaydedildi.

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