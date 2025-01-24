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        Terzialan'da doğal gaz çalışmaları başladı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinin Terzialan beldesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 13:26 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:31
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        Terzialan'da doğal gaz çalışmaları başladı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinin Terzialan beldesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu.

        Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, düzenlenen törende, doğal gazın beldeleri için çok önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

        Doğal gaz sözünü yerine getirdikleri için mutlu olduklarını belirten Göymen, "Bugün halkımıza vermiş olduğumuz doğal gaz sözünün yerine getirmenin ön çalışması için ilk kazmayı vurduk. İnşallah eylül, ekim aylarında doğal gazı beldemize vereceğiz." dedi.

        Törene, AK Parti Çan ilçe Başkanı Murat Okan, AK Parti Belde Başkanı Ahmet Tümer, doğal gaz firması yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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