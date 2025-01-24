AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Çanakkale'de konuştu:

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Bizim iktidarımızdan önce maalesef bu ülke kayıp yıllar yaşadı. O kayıp yılları hep birlikte telafi etmemiz gerekiyor." dedi.

Şahin, AK Parti Biga ilçe teşkilatı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Bolu'da yaşanan otel yangınıyla ilgili olarak büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.

Kongreler vesilesiyle parti teşkilatlarıyla Gelibolu'da, Çan'da ve Yenice'de bir araya geldiklerini hatırlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Yarın inşallah sizlerle birlikte hep beraber il kongremizi gerçekleştireceğiz ve Çanakkale'mizdeki kongre süreçlerini bu şekilde sona erdirmiş olacağız. Bir yandan gençlik kollarımız, bir yandan kadın kollarımız, bir yandan ana kadememiz gerçekten de yenilendiğimiz, tazelendiğimiz, güçlendiğimiz bir kongre süreci yaşadık. İnşallah artık 23 Şubat'ta yapacağımız 8. Olağan Büyük Kongremizle birlikte sahalara, yollara revan olacağız. Ramazan ayıyla birlikte çalışmalarımıza yeni bir ivme, yeni bir hız kazandıracağız ve önümüzdeki seçimsiz dönemi en iyi şekilde, en etkin şekilde değerlendirerek geride bıraktığımız dönemdeki siyasi kayıplarımızı, telafi edeceğimiz çalışmalarımızı hep birlikte icra edeceğiz."

Şahin, AK Parti iktidarlarında geride bırakılan 23 yıllık dönemde parti teşkilatlarıyla birlikte çok önemli başarılara imza attıklarının altını çizdi.

- "Gönlü kırılanların kalbini kazanmamız gerekiyor"

"Bizim iktidarımızdan önce maalesef bu ülke kayıp yıllar yaşadı." diyen Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O kayıp yılları hep birlikte telafi etmemiz gerekiyor. Hayat dinamik. Yeni sorunlarla karşılaşıyoruz. Bunların hep birlikte üstesinden gelmemiz için bizim en başta birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı tahkim etmemiz gerekiyor. Bir duvarın tuğlaları, bir zincirin halkaları gibi olmamız gerekiyor. Vefalı olmamız gerekiyor. Gönlü kırılanların kalbini kazanmamız gerekiyor. Küsenler varsa onların gidip kalp kırıklıklarını hep birlikte gidermemiz gerekiyor. İnşallah AK Parti ailemizi daha da büyüterek, daha da geliştirerek, daha da zenginleştirerek bizim ilçelerimizi, bizim prensiplerimizi paylaşan, bizim vizyonumuzu, bizim hedeflerimizi paylaşan herkese AK Parti çatısı altında yer olduğu bilinciyle, şuuruyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Ömer Faruk başkanımız bayrağı devraldı. Kendisi ve ekibi çok güzel çalışmalar yapıyorlar, inşallah bizler de Ayhan Gider vekilimizle birlikte bu bölgenin bir evladı olarak, bendeniz de her zaman Çanakkale'mizin ve Biga'mızın emrinde olduğunu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu topraklara bizi yetiştiren, bizi ekmeğiyle, suyuyla büyüten bu mübarek topraklara borcumuzu ödemek için büyük bir heyecan içerisinde olduğumuzu burada bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum."

Şahin, Biga ilçesinin potansiyelini gerçek manasıyla gerçekleştirebilmesi gerektiğine değinerek, bölgenin ve Çanakkale'nin gelişip kalkındığını vurguladı.

Parti olarak sorumluluklarının bulunduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bölgede yaşananları, küresel ölçekte yaşananları hep birlikte takip ediyoruz. Umutlarını bize bağlamış mazlum milletlerin, gözü yaşlı çocukların feryadı figanı, gökleri inleten kadınların umudu olduğumuz bilinciyle, uzak ve yakın coğrafyalardaki bütün mazlumların gözümüzün içerisine baktığını, ay yıldızlı al bayrağı gözettiğini bilerek çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyor. Onun için büyük hedeflere odaklanmalıyız. Kısır çekişmelerin, kavgaların içerisine kesinlikle düşmemeliyiz. AK Parti'ye yakışan da budur. AK Parti'yi diğer siyasi partilerden, diğer siyasi oluşumlardan ayırt eden de budur, alameti farikası da budur."

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise Biga'nın Çanakkale'nin en büyük ilçesi olduğunu hatırlattı.

Biga'nın eski bir sancak ve Osmanlı Devleti'nin ilçesi olduğunu ifade eden Gider, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim burada kazandığımız veya kaybettiğimiz seçimler aslında Türkiye seçimlerinde de çok fazla ışık tutan seçimler oluyor. Biz bu seçimlerden sonra 12 ilçemizde ve ilde bir yenilenme ve buna çok değişim dememek lazım. Yenilenmek demek lazım. Çünkü tekrar başkan veya yönetime gelen arkadaşlarımız zaten bizim içimizden olan arkadaşlarımızdı. Hiçbir yerden yeni elemanlar bulmaya ihtiyacımız yok. Çünkü AK Parti kendi yöneticilerini kendi içinden çıkarabilen bir parti. Buna da en canlı örnek sizlersiniz. Gençlik kollarından gelip bugün partimizde genel sekreterlik yapanlarımız var, teşkilat başkanımız var, genel başkan yardımcılarımız var. Dolayısıyla AK Parti bu anlamda dönüşümünü tamamlamış ve artık kurumsallaşmış bir yapı. Burada gördüğümüz arkadaşlarla biz çok fazla seçim koşturduk. Çok fazla referandumlarda gezdik. Nasıl canla başla çalıştıklarına hepimiz şahidiz. İnşallah önümüzde 4 yıl gibi bir süre var. Seçimsiz bu sürede varsa küskünlerimizle barışacağız. Kendimizi anlatamadığımız kim varsa onlara ulaşıp kendimizi anlatacağız."