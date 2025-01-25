Çanakkale kamp ve karavan turizminde pilot bölge olmak istiyor

ÇİĞDEM ALYANAK - Doğal ve tarihi güzellikleriyle turizmin gözde kentlerinden biri olan Çanakkale'nin kamp ve karavan turizminde pilot bölge olması için çalışma başlatıldı.

Çanakkale Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, Çanakkale'nin kamp ve karavan turizminde pilot bölge olması için yürütülen çalışma için bir araya geldi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hazırlanan fizibilite raporunun ardından kentte yeni kamp ve karavan noktaları belirlenerek, bu alanlar turizme kazandırılacak.

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ, AA muhabirine, "Ülkeyi hazırlamadan karavan turizmi yapılamaz." düşüncesinden hareketle, 2025 yılında 81 ilde 81 dernek hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.

Çanakkale'de kamunun kamp ve karavan turizmine ilgisinin çok iyi olduğunu vurgulayan Özdağ, "Çanakkale, tüyleri ürpertecek bir dokuya ve geçmişe sahip bir şehir. Pilot bölge bile olabilir karavan kampı parkı için. Sorunlar ancak böyle aşılır. Eğer şehir planlamasında karavanların konaklayabileceği sistem (karavan park ve kamp) tesis edildiyse, bundan en çok esnaf kazanır. Avrupa'da bu çok yaygın. Bizim de bir gün o duruma geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile rota çalışmaları yaptıklarını belirten Özdağ, "İçinde Çanakkale'nin de yer aldığı 165 milli parkta karavan kampının olacağı 5 yıllık (2025-2030) eylem planı var. Diğer şehirlerimiz de ülkemiz için çok önemli ama Çanakkale giriş noktası ve tarihi değeri yüksek olan bir yerdir. Uluslararası tescile bile gerek duyan bir şehir. Tescil edilmiş birçok rota çalışması var." diye konuştu.

Pandemi ve deprem sonrası karavan kullanmak isteyenlerin sayısının artmasıyla bu alanda kontrolsüz bir büyüme yaşandığına işaret eden Özdağ, şunları kaydetti:

"Niye kontrolsüz büyüme? Ülkemiz henüz hazır değil, karavan park ve kampları yeterli derecede yok. Belediyelerin bu konuda zorlukları var. Hem karavanını kullanmak isteyen insanlar için zor, bir yere park edemiyorlar ve çeşitli sorunlarla karşılaşıyorlar hem de belediyeler bu sistemi kurmadıkları için karavancıların bu sorunlarıyla karşılaşıyorlar. Her iki tarafı kurtarmanın tek yolu, Kültür ve Turizm Bakanlığının valiliklere 2016'da gönderdiği, 2022'de de bizim tekrar gönderilmesini istediğimiz genelgeye uygun hareket etmeleridir dinamiklerin, kamunun, yerel yönetimlerin. Mutlaka karavan kampları ve parkları yapmalılar ki; bu kontrolsüz büyüme ve sorun çözülebilsin."