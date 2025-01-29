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        Çanakkale'de Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2024 yılında uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen 223 operasyonda gözaltına alınan 313 şüpheliden 174'ünün tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:22 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:26
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        Çanakkale'de Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
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        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2024 yılında uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen 223 operasyonda gözaltına alınan 313 şüpheliden 174'ünün tutuklandığını bildirdi.

        Vali Toraman, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Ersin Aslan, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutan Vekili Yüzbaşı Derya Kara Eldemir'in katılımıyla, Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Komuta Merkezi'nde 2024 Yılı Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

        Toraman, toplantıda yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin huzuru, vatandaşların can ve mal güvenlinin temini için kolluk kuvvetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre vazifelerini icra ettiğini belirterek, kolluk kuvvetlerinin, herhangi bir suç meydana geldiği andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde faillerin bulunması için gayret gösterdiğini ifade etti.

        Çanakkale'de 2024 yılında meydana gelen güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin bilgi veren Toraman, kentte terörle mücadelede PKK/KCK terör örgütüne yönelik 26 operasyon gerçekleştirildiğini, gözaltına alınan 47 şüpheliden 4'ünün tutuklandığını aktardı.

        Terörle mücadele kapsamında FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 20 operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 5'nin tutuklandığını belirten Toraman, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik 4 operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını söyledi.

        Asayiş suçlarıyla mücadeleye ilişkin verilere de değinen Toraman, "Kişilere karşı işlenen 10 suç tipine baktığımızda 2023'te 10 bin 384, 2024 yılında 9 bin 441 olay meydana gelmiş. Aradaki fark, 10 önemli suç kapsamında yüzde 9'luk bir azalışa tekabül ediyor. Bu önemli bir oran. Meydana gelen olayların faillerinin bulunması ve adli mercilere intikaliyle ilgili rakamlara baktığımızda, bu oran 2023'te yüzde 97. Olayların faillerini aydınlatma oranımız 2024'te yüzde 98'e yükseldi." dedi.

        Vali Toraman, Çanakkale'de 2024'te özellikle "kasten öldürme suçu" başlığı altındaki olaylarda yüzde 47 azalma, cinsel saldırıda yüzde 42, çocuğun cinsel istismarında yüzde 22 azalma görüldüğünü belirtti.

        Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2023'te 7 önemli suç türüne bakıldığında 5 bin 148, 2024'te ise 3 bin 907 olayın meydana geldiğini aktaran Toraman, "Bu mukayese bize şunu gösteriyor, mal varlığına karşı işlenen olaylarda yüzde 24 azalma meydana gelmiş. Bu suçların aydınlatma oranının 2023'te yüzde 50, 2024'te yüzde 55'e çıktığını görüyoruz. Bu suçlar genellikle hırsızlık suçları. Oto hırsızlığında yüzde 69, motosiklet hırsızlığında yüzde 56, evden hırsızlıkta yüzde 30'luk azalma görüyoruz." ifadesini kullandı.

        - Bir organize suç örgütü çökertildi

        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1435 suçlunun yakalayıp cezaevine teslim edildiğini aktaran Toraman, yakalanan şahıslardan ruhsatsız 487 silah ve mühimmat ele geçirildiğini ve 449 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi.

        Suç örgütlerinin, Türkiye genelinde olduğu gibi Çanakkale'de de yoğun mücadele ettikleri alanlardan olduğunu dile getiren Toraman, 2024 yılında suç örgütlerine yönelik düzenlenen 30 operasyonda gözaltına alınan 57 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını, 1 organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

        Vali Toraman, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik 223 operasyonda gözaltına alınan 313 şahıstan 174'ünün tutuklandığını, 77 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, uyuşturucu kullanma ve diğer suçlarla ilgili 1412 olayda yakalanan 1221 şüpheliden 17'sinin tutuklandığını ifade etti.

        - Siber suçtan gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı

        Sanal alem ve teknolojideki gelişmeye dikkati çeken Toraman, siber suçlarla mücadele kapsamında siber devriyeler tarafından suç unsuru tespit edilen 2 bin 570 şahıs ve hesapla ilgili işlem yapıldığını, bu kapsamda yakalanan 14 kişinin tutuklandığını söyledi.

        Toraman, trafik denetimleri kapsamında 1 milyon 119 bin 294 aracın denetlendiğini, 360 bin 383 araç, 1340 ticari taksi ve 537 okul servisine işlem yapıldığını belirtti.

        Çanakkale'de 3 bin 308 Suriyeli'nin geçici koruma altında bulunduğunu ifade eden Toraman, "Geçen yıl düzensiz göçmenlere yönelik 1108 operasyon düzenlendi. 432 organizatör tutuklandı, insan kaçakçılığı şüphesiyle yakalanan 107 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 472 araca el konuldu, 7 bin 889 kişiye kimlik denetimi yapıldı, 343 düzensiz göçmen tespit edildi." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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