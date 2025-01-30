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        Gelibolu'dan kısa kısa

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından ortak denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 08:49 Güncelleme: 30.01.2025 - 09:29
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        Gelibolu'dan kısa kısa
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından ortak denetim yapıldı.

        Denetimlerde ilçe merkezinin giriş ve çıkışları başta olmak üzere çok sayıda motosiklet ve aracın kontrolü gerçekleştirildi.

        Sürücü belgesiz araç kullanmak, yetersiz ehliyet, kask kullanımı, sigorta ve muayene durumlarının kontrol edildiği denetimlerde çok sayıda araca cezai işlem uygulandı.

        - Sahte alkol yakalandı

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte alkol ele geçirildi.

        Ekipler sabaha karşı Yazıcızade Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon düzenledi.

        Operasyonda çok miktarda sahte alkol ele geçirilirken depodaki şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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