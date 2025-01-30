Gelibolu'dan kısa kısa

Sürücü belgesiz araç kullanmak, yetersiz ehliyet, kask kullanımı, sigorta ve muayene durumlarının kontrol edildiği denetimlerde çok sayıda araca cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde ilçe merkezinin giriş ve çıkışları başta olmak üzere çok sayıda motosiklet ve aracın kontrolü gerçekleştirildi.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından ortak denetim yapıldı.

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