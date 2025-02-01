Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Çan'dan Yenice yönüne seyir halindeki R.Ç'nin kullandığı 17 HZ 433 plakalı otomobil, Derenti kavşağında S.E. idaresindeki 55 AAB 685 plakalı tırın dorsesine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü R.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan A.Ç. ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücü R.Ç, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Alkollü sürücü çarptı! 15 yaşındaki Hasan'ı ölüme bıraktı!
        Alkollü sürücü çarptı! 15 yaşındaki Hasan'ı ölüme bıraktı!
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı
        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatı...
        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatı...
        Çanakkale'de emekli öğretmeni telefonla dolandıran 2 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de emekli öğretmeni telefonla dolandıran 2 şüpheli yakalandı
        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
        Bozcaada'da 36 turizm işletmesi mühürlendi
        Bozcaada'da 36 turizm işletmesi mühürlendi
        Gelibolu'da anne adaylarına yönelik ebe polikliniği açıldı
        Gelibolu'da anne adaylarına yönelik ebe polikliniği açıldı