Çanakkale'de tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü R.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan A.Ç. ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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