Çanakkale'de tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Çan'dan Yenice yönüne seyir halindeki R.Ç'nin kullandığı 17 HZ 433 plakalı otomobil, Derenti kavşağında S.E. idaresindeki 55 AAB 685 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü R.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan A.Ç. ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücü R.Ç, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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