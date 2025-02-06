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        Gelibolu'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 19:26 Güncelleme: 06.02.2025 - 19:26
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        Gelibolu'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
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        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi.

        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 6 Şubat’ta 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ikinci yıl dönümünde anma programı gerçekleştirildi.

        Program kapsamında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına saygı duruşunda bulunuldu ve defne ile zeytin fidanı dikildi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü ayrıca, afet bölgesine gönüllü olarak giderek görev yapan sağlık çalışanları Songül Özen, Serkan Dokuzlu ve Aleyna Eren’e teşekkürlerini sundu.

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