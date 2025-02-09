Çanakkale'de deve satışı meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Bu arada, olay nedeniyle Ezineli Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali'nin ertelendiği duyuruldu.

Aralarında daha öncesinden deve satışı nedeniyle alacak meselesi bulunduğu öğrenilen Yalçın Can Ö, tartışmanın büyümesiyle tabancayla Özdemir'e ateş etti.

Program sırasında telefonla aranması üzerine mekanın dışına çıkan Özdemir, burada Ayvacık ilçesinde devecilik yapan Yalçın Can Ö. (25) ile tartışmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, Kerim Özdemir (31), ilçede bugün yapılması planlanan Ezineli Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali öncesi, dün gece düzenlenen yemek programına katıldı.

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