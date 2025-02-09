Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de deve satışı meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, deve satışından kaynaklı alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de deve satışı meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, deve satışından kaynaklı alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Kerim Özdemir (31), ilçede bugün yapılması planlanan Ezineli Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali öncesi, dün gece düzenlenen yemek programına katıldı.

        Program sırasında telefonla aranması üzerine mekanın dışına çıkan Özdemir, burada Ayvacık ilçesinde devecilik yapan Yalçın Can Ö. (25) ile tartışmaya başladı.

        Aralarında daha öncesinden deve satışı nedeniyle alacak meselesi bulunduğu öğrenilen Yalçın Can Ö, tartışmanın büyümesiyle tabancayla Özdemir'e ateş etti.

        Ağır yaralanan Özdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ezine Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yalçın Can Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Bu arada, olay nedeniyle Ezineli Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali'nin ertelendiği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk" kutlandı
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk" kutlandı
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Almanya'da son seçim anketi
        Almanya'da son seçim anketi
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de feribottan denize düşen kişi kurtarıldı
        Çanakkale'de feribottan denize düşen kişi kurtarıldı
        Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler yarın yapılamayacak
        Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler yarın yapılamayacak
        Çanakkale Havalimanı geçen ay 10 bin 392 yolcuya hizmet verdi
        Çanakkale Havalimanı geçen ay 10 bin 392 yolcuya hizmet verdi
        Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
        Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
        Çanakkale'de gübre bayileri ve üretim tesisleri denetlendi
        Çanakkale'de gübre bayileri ve üretim tesisleri denetlendi
        Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler yarın yapılamayacak
        Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler yarın yapılamayacak