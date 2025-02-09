Çanakkale'de deve satışı meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, deve satışından kaynaklı alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, deve satışından kaynaklı alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kerim Özdemir (31), ilçede bugün yapılması planlanan Ezineli Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali öncesi, dün gece düzenlenen yemek programına katıldı.
Program sırasında telefonla aranması üzerine mekanın dışına çıkan Özdemir, burada Ayvacık ilçesinde devecilik yapan Yalçın Can Ö. (25) ile tartışmaya başladı.
Aralarında daha öncesinden deve satışı nedeniyle alacak meselesi bulunduğu öğrenilen Yalçın Can Ö, tartışmanın büyümesiyle tabancayla Özdemir'e ateş etti.
Ağır yaralanan Özdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ezine Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yalçın Can Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Bu arada, olay nedeniyle Ezineli Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali'nin ertelendiği duyuruldu.
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