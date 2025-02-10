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        Çanakkale'de av tüfeğiyle ölüme ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kişinin av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin bir şüpheli "taksirle adam öldürme" suçundan gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:19
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        Çanakkale'de av tüfeğiyle ölüme ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kişinin av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin bir şüpheli "taksirle adam öldürme" suçundan gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre Sezgin Yeşil (22) ile arkadaşı N.A, dün gece Elmalı köyünde domuz avına gitti. Avdan döndükten sonra N.A, otomobildeki malzemeleri indirirken, av tüfeği ateş aldı.

        Bu sırada N.A'nın yakınında bulunan Sezgin Yeşil, karnından ağır yaralandı. N.A. tarafından Biga Devlet Hastanesi'ne götürülen Sezgin Yeşil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        N.A. "taksirle adam öldürme" suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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