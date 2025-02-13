Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan feribot, iskeleye yanaştırıldı.

Gemi kaptanının durumu telsizle bildirmesi üzerine arızalı feribot, şirkete ait başka bir feribot tarafından yedeklenerek Çanakkale İskelesi'ne yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'ye ait, içinde yolcu ve araç bulunan "Alınteri-18" adlı feribot, 10.30 Kilitbahir-Çanakkale seferini yapmak üzere Kilitbahir İskelesi'nden hareket etti.

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