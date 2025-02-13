Çanakkale'de motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin lira ceza yazıldı
Çanakkale'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketler yapıp, bunları sosyal medya hesabında paylaşan motosiklet sürücüsüne 14 bin 69 lira ceza uygulandı.
Çanakkale'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketler yapıp, bunları sosyal medya hesabında paylaşan motosiklet sürücüsüne 14 bin 69 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi koordinesinde yapılan sanal devriye çalışması kapsamında, 26 yaşındaki S.S'nin 19 AAB 369 plakalı motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler yapıp, bunları sosyal medya hesabında paylaştığı belirlendi.
Polis, yakaladığı şüpheliye "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçu ile "çevredekileri rahatsız edecek derecede egzoz kullanmak" ve "farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak" ihlallerinden toplam 14 bin 69 lira ceza uyguladı.
Zanlının motosikleti ise trafikten men edildi.
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