1915 Çanakkale Köprüsü bölgede gayrimenkul piyasasını hareketlendirdi

ÇİĞDEM ALYANAK / ERCAN ÖZÇETİN - "Dünyanın en uzun asma köprüsü" ünvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete alınmasıyla Çanakkale, gayrimenkul açısından gözde kentlerden biri oldu.

Çanakkale, Asya ile Avrupa kıtaları arasında 2 bin 23 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü ünvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete girmesiyle gayrimenkul yatırımlarında adeta cazibe merkezi haline geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl 12 bin 684, 2023 yılında ise 10 bin 576 konut satışının gerçekleştiği Çanakkale'de konut, arsa ve tarım arazisi birim fiyatları da yükselişe geçti.

Kent merkezindeki konutların metrekare fiyatı son 3 yılda 52 ila 68 bin lira, arsaların metrekare fiyatı 5 ila 10 bin lira, merkeze yakın imarsız tarım arazilerinin metrekare fiyatı 1000 ila 6 bin lira arasında değişiyor. Köprüye yakınlığı itibarıyla ulaşım yönünden avantajlı konumda bulunan Lapseki ilçesinde tarım arazilerinin metrekare fiyatı 200 lira ila 10 bin lira arasında değişirken, Gelibolu ilçesindeki tarım arazilerinin metrekaresi 500 lira ila 8 bin liradan alıcı buluyor.

- Turizm bölgelerinde de fiyat artışı yaşandı

Kazdağları'nın yer aldığı Bayramiç ilçesinde tarlaların metrekare fiyatı 80 ila 450 liraya, köy içi imarlı arsaların ise 1000 ila 3 bin liraya ulaşırken, Ayvacık'ın Assos sahil kesiminde köy içindeki imarlı arsaların metrekare değeri 5 bin ila 30 bin lira oldu.

Turistik açıdan popülaritesi artan Gökçeada ve Bozcaada da gayrimenkul ilgi görüyor. Gökçeada'da tarım arazilerinin metrekare fiyatı 100 lira ila 500 lira, konut imarlı arsaların metrekare fiyatı 7 bin ila 25 bin lira, Bozcaada'da tarım arazisinin metrekaresi 600 lira ila 4 bin 500 lira, imarlı arsaların metrekaresi 7 bin ila 25 bin liraya ulaştı.

- "Ticaret yolu olarak yapılan köprünün müthiş derecede katkısı var"

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Çanakkale İl Başkanı Engin Vural, AA muhabirine, Çanakkale'nin, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi değerini taşıyan kadim bir şehir olduğunu söyledi.