Sokağa bırakmaya kıyamadığı 18 kedisinin mutluluğu için müstakil eve taşındı

ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale'de yaşayan Jale Olcay, tedavi masraflarını üstlenerek sokaktan sahiplendiği, her birini ihtiyaçlarına göre özel mamalarla beslediği 18 kedisiyle 2 katlı müstakil evini paylaşıyor.

Ev hanımı Jale Olcay'ın kedilerle olan dostluğu, 20 yıl önce İstanbul'dayken 6 yaşındaki kızının istediği üzerine sokaktan sahiplendiği bir kediyle başladı. "Minik" adını verdiği kedi, yıllar içinde ailenin bir parçası haline geldi.

Eşinin işi dolayısıyla 2014'te Çanakkale'ye taşınan Olcay, hayvanlarla vakit geçirmeyi seven kızının getirdiği hasta ve yaralı 3 kedinin daha bakımını üstlendi. Olcay, baktığı kedilerin sayısı günden güne artınca komşularından gelen tepkiler üzerine müstakil bir eve taşındı.

Kızının, "Anne bu hasta", "Anne bu yaralı" diyerek getirdiği kedileri veterinerde tedavi ettiren Olcay, kedilerin bazılarını sahiplendirdi, sahiplendiremediği kedilere de eşi ve kızının desteğiyle evinde baktı.

Şu an iki katlı müstakil evinin odalarını, 18 kedisine tahsis eden Olcay, ayrıca evinin bahçesine koyduğu kulübelerde de sokakta yaşayan 12 kediyi besliyor.

- "Sorunlar yaşıyoruz ama sevgisi de o kadar büyük ki"

Jale Olcay, AA muhabirine, bir evde bu kadar çok kediyle bir arada yaşamanın zorluklarını anlattı.

Kedileri bırakıp ailece bir yere gidemediklerini belirten Olcay, "Sayılarının fazla olması çok büyük zorluk yaratıyor. Hepsinin mamaları ayrı ayrı, kimseye bırakamıyoruz. Bıraktığımız zaman sorunlar yaşıyoruz ama sevgisi de o kadar büyük ki." diye konuştu.

Olcay, müstakil eve kedileri için taşındığını belirterek, "İnsanların kedilerden rahatsız olmasından dolayı ve toprakla temas etmelerini istediğim için bahçeli evi tercih ettik. Etmek zorunda kaldık, sayılar fazlalaştıkça mecburen bu yola girmiş olduk." dedi.

Bu kadar çok kediyle yaşamanın maddi ve manevi zorlukları olduğuna da değinen Olcay, sözlerine şöyle devam etti: