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        Çanakkale'de dalgıçlar müsilajın deniz dibindeki durumunu görüntüledi

        Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2020 ve 2021'den bu yana belirli aralıklarla görülen müsilajın Çanakkale kıyılarında deniz dibindeki durumu dalgıçlar tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:29 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:29
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        Çanakkale'de dalgıçlar müsilajın deniz dibindeki durumunu görüntüledi
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        Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2020 ve 2021'den bu yana belirli aralıklarla görülen müsilajın Çanakkale kıyılarında deniz dibindeki durumu dalgıçlar tarafından görüntülendi.

        Kentte son 2 aydır özellikle lodosun etkisiyle sahile yığılan müsilaj geniş alanda etkisini gösteriyor.

        Dalgalarla kıyı şeridini kaplayan müsilaj, Kordon Boyu ile feribot iskelesinde yoğunlaşırken Eceabat ilçesi sahili ile Kepez beldesinde de gözlendi.

        Deniz salyası olarak da bilinen müsilajın dipteki durumu dalgıçlar tarafından kayda alındı.

        Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2020 ve 2021'den bu yana belirli aralıklarla gözlenen müsilaj nedeniyle "Marmara Deniz Eylem Planı" hayata geçirilmiş, bu kapsamda tonlarca müsilaj denizden pompalarla çekilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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