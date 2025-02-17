Çanakkale'de dalgıçlar müsilajın deniz dibindeki durumunu görüntüledi

Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2020 ve 2021'den bu yana belirli aralıklarla görülen müsilajın Çanakkale kıyılarında deniz dibindeki durumu dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Kentte son 2 aydır özellikle lodosun etkisiyle sahile yığılan müsilaj geniş alanda etkisini gösteriyor.

Dalgalarla kıyı şeridini kaplayan müsilaj, Kordon Boyu ile feribot iskelesinde yoğunlaşırken Eceabat ilçesi sahili ile Kepez beldesinde de gözlendi.

Deniz salyası olarak da bilinen müsilajın dipteki durumu dalgıçlar tarafından kayda alındı.

Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2020 ve 2021'den bu yana belirli aralıklarla gözlenen müsilaj nedeniyle "Marmara Deniz Eylem Planı" hayata geçirilmiş, bu kapsamda tonlarca müsilaj denizden pompalarla çekilmişti.