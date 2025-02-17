İş insanları, Trakya Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle deneyimlerini paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'na katılan iş insanları, öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini aktardı.

Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi'nde düzenlenen fuarın ilk gününde, alanlarında Türkiye'nin önde gelen firmalarının yönetim kurulu başkanları öğrencilerle buluştu.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ın moderatörlüğünde düzenlenen "CEO'lardan Gençlere Başarılı Bir Kariyer İçin Tavsiyeler" oturumuna TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Reysaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı konuşmacı olarak katıldı.

Durmuş Döven, öğrencilere bugünden ne olacaklarını kararlaştırmaları tavsiyesinde bulunarak, "İster ot yetiştirin ama en iyi ot yetiştiren sektör lideri olun ya da en iyi teknolojiyi üreten şirketin lideri olun." dedi.

Erkan Güral da gençlere büyük olmak için değil, en iyisi olmak için gayret göstermelerini önererek, "Güçlü ve kararlı olun. Tereddüt etmeyin. Hangi işi sevdiğinizi düşünüyorsanız korkmadan cesaretle girin. Küsmeyin, kendinize kızmayın, pes etmeyin. Bir gün bir yerde mutlaka yaş olarak olgunluğunuz ve hatalardan gelen birikimleriniz sizi istediğiniz yola sokacaktır." diye konuştu.

Gürkan Yıldırım, çok çalışmanın önemine vurgu yaparak, sözlerine şöyle devam etti:

"Çalışmadan maalesef arzu ettiğimiz şekilde refah içinde bir hayat yaşama şansımız yok. Günümüz koşulları çok farklı. 'Beni dinlemezler.' diye düşünmeyin. Siz kendiniz nasıl hayal kurup nasıl bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız eminim kendinizi orada göreceksiniz.

Herkes girişimci olamayabilir, herkes girişimci olacak diye bir kaide yoktur. Girişimcilik çok sıkı bir disiplin, inanmışlık ve sıkı çalışmayı gerektirir. Sonuca gidene kadar ciddi bir süreç gerektirir. Girişimci olmayan arkadaşlar için farklı alanlar var kendilerini geliştirebilecekleri."