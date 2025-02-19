Çanakkale'de sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte ve kaçak alkol kullanan ve üretenlere yönelik operasyon düzenlendi.

İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 bin 317 litre etil alkol, 234 litre kanyak, 70 litre kaçak rakı, 28,5 litre meyve likörü, 14 alkol kiti ve damıtma aparatı ile sanayi tipi gaz ocağı ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.