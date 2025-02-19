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        Çanakkale'de sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'de düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 18:40 Güncelleme: 19.02.2025 - 18:46
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        Çanakkale'de sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'de düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte ve kaçak alkol kullanan ve üretenlere yönelik operasyon düzenlendi.

        İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 bin 317 litre etil alkol, 234 litre kanyak, 70 litre kaçak rakı, 28,5 litre meyve likörü, 14 alkol kiti ve damıtma aparatı ile sanayi tipi gaz ocağı ele geçirildi.

        Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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