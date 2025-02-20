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        AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış'ın babasının cenazesi defnedildi

        AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış'ın vefat eden babası Cemali Barış'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:23 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:27
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        AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış'ın babasının cenazesi defnedildi
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        AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış'ın vefat eden babası Cemali Barış'ın cenazesi toprağa verildi.

        Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 69 yaşındaki Cemali Barış'ın cenazesi, aile evinde helallik alınmasının ardından tören için Çan ilçesine bağlı Keçiağılı köyüne götürüldü.

        Köy camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından Barış'ın cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine Barış'ın oğlu Recep Ragıp Barış ve ailesi, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri, AK Parti Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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