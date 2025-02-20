AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış'ın babasının cenazesi defnedildi

Cenaze törenine Barış'ın oğlu Recep Ragıp Barış ve ailesi, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri, AK Parti Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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