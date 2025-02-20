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        Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferi iptali

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 18:45 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:45
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        Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferi iptali
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        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 13.00 ile Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00 ve 15.00 seferlerinin yapılacağını kalan tüm seferlerin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

        Açıklamada, bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 21.00'de ek seferin gerçekleştirileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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