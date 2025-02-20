Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferi iptali
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 13.00 ile Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00 ve 15.00 seferlerinin yapılacağını kalan tüm seferlerin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 21.00'de ek seferin gerçekleştirileceği belirtildi.
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