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        Ege Denizi'nde 44 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 44 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 20:52 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:58
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        Ege Denizi'nde 44 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 44 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nin kuzeyinde ilerleyen lastik botu tespit etti.

        Bölgeye sevk edilen "TCSG-905" ve "KB-20" bot ekipleri, lastik bottaki 24'ü çocuk 44 Afgan uyruklu göçmeni kıyıya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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