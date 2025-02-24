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        Çanakkale'de nevruz bezi dokumacılığı yeniden hayat bulacak

        Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki Nevruz köyünde dokunan geleneksel nevruz bezi, kadınların elinde yeniden hayat bulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:35
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        Çanakkale'de nevruz bezi dokumacılığı yeniden hayat bulacak
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki Nevruz köyünde dokunan geleneksel nevruz bezi, kadınların elinde yeniden hayat bulacak.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen "Anadoludakiler" projesi kapsamındaki Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile başarılı bulunan "Nevruz Kadınları Yöresel Değerleri Sürdürülebilir Tekstil Ürünlerine Dönüştürüyor" projesinde imzalar atıldı.

        Çanakkale'de ikamet eden en az 20 köy kadınının kültürel miras niteliğinde olan nevruz bezi dokumacılığında hem yetkinlik kazanmaları hem de istihdama kazandırılmaları amaçlanıyor.

        Proje ile köyler arasında etkileşim de artırılarak, köy kadınlarının yöresel izler taşıyan dokumacılık faaliyetlerine katılımlarının teşvik edilmesi ve sürdürülebilir tekstil hedefiyle üretimde yer almaları amaçlanıyor.

        Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Çanakkale Yatırım Destek Ofisi'ndeki törende GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve Nevruz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Canan Aydın protokole imza attı.

        Genel Sekreter Onur Adıyaman, nevruz bezini dokuyarak sürdürülebilir tekstile tasarımcı bakış açısıyla değer katacaklarını belirterek, "Bu vesileyle dokuma tezgahlarında çalışacak kadın sayısı çevre köylerdeki kadınların katılımıyla artacaktır. Bu durumda 18-80 yaş arası kadınlar köyde ikinci bir gelir kaynağı olarak nevruz bezini dokuyarak yeni bir gelir kaynağı elde edecekler. Böylelikle kültürel değerleri açısından önceliklerini ortaya koyarak nevruz köyü bezinin kültürel miras olarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacaklar." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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