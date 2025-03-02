Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bulunan mayın imha edildi.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bulunan mayın imha edildi.
Bozcaada'nın Tuzburun mevkisi açıklarında, sahilden yaklaşık 50 metre uzaklıkta mayın olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Su Altı Savunma Komutanlığı (SAS) timleri sevk edildi.
Yapılan incelemede mayının İngiliz menşeili MK2 tipinde olduğu ve yaklaşık 200 kilogram patlayıcı içerdiği tespit edildi.
Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemlerini tamamlamasının ardından mayın imha edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.