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        Çanakkale'de hız ihlalleri yapay zeka destekli cihazla tespit ediliyor

        Çanakkale'de, trafikteki hız ihlalleri yapay zeka destekli radarla tespit ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 19:15 Güncelleme: 04.03.2025 - 19:49
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        Çanakkale'de hız ihlalleri yapay zeka destekli cihazla tespit ediliyor
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        Çanakkale'de, trafikteki hız ihlalleri yapay zeka destekli radarla tespit ediliyor.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hız ihlallerinin ve hızdan kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla tüm hava şartlarında gündüz ve gece hız tespiti yapabilen, yapay zeka ile araçların renginden cinsine tüm verileri analiz edip araç türüne göre hız oranlarını ayrı ayrı belirleyebilen "Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Sistemi" ile denetimler yapılmaya başlandığı bildirildi.

        Yerli imkanlarla geliştirilen, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün müştereken yürütülen projeleri sonucu devreye alınan "Trafidar" cihazının operatörün yükünü büyük oranda azalttığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

        "Yeni sistem, kalibrasyonunu kendi yapıyor, yol biçim ve türlerini algılıyor, araç tescil bilgilerini ve araç plakalarını analiz ediyor, çok şeritli, çok araçlı ve hız ihlallerinin yoğun olduğu denetimlerde hataya mahal vermeden aynı anda birden çok veriyi kusursuzca aktarabiliyor. Hızdan kaynaklı meydana gelebilecek ölüm ve yaralanmaları azaltmak amacıyla radarla hız denetimlerinde etkinlik ve verimlilik kazandıran bu cihaz, tripod ile veya araç üzerine monte edilebiliyor, her yöne her şekilde denetim yapıp kayıt alabiliyor, ön tarafta plakası olmadığı için hız tespitinde güçlük yaşanan motosikletler üzerinde dahi kolayca denetimler gerçekleştirebiliyor.

        Çanakkale Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, vatandaşlarımızı hız yapmamaları konusunda uyarırken, araçlarını görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun olarak kullanmalarını hatırlatıyor. Sürücüleri hız ve trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, alkollü araç kullanmamaları ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmamaları konularında ilave uyarılar yapıyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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