Çanakkale'de 12 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi
Çanakkale'de kaçak yapıldığı tespit edilen 12 yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Çanakkale'de kaçak yapıldığı tespit edilen 12 yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşma ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında, şubat ayı içinde merkez ilçede 1, Gelibolu ilçesinde de 11 olmak üzere toplam 12 kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiği ifade edildi.
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