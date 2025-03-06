Gelibolu'daki öğrencilere deprem eğitimi ve tatbikatı

Okul Müdürü Orhan Keskin, olası bir depreme ve sonrasında oluşabilecek riske karşı bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Öğrencilerimize, panik yapmadan güvenli bir şekilde derslerini nasıl terk etmeyi öğretiyoruz.” dedi.

Eğitimin ardından gerçekleşen tatbikatta, deprem anında öğrenilenleri değiştirme sınıflarını güvenli bir şekilde tahliye etti.

Okuldaki 539 öğrenciye sınıflarında öğretmenleri eşliğinde "çök, kapan, tutun" tekniğiyle anlatılarak, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

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