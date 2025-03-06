Gelibolu'daki öğrencilere deprem eğitimi ve tatbikatı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulunda deprem tatbikatı ve eğitimi düzenlendi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulunda deprem tatbikatı ve eğitimi düzenlendi.
Öğrencilere 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde, AFAD'ın Afet Bilinci Eğitim videosu izletildi.
Okuldaki 539 öğrenciye sınıflarında öğretmenleri eşliğinde "çök, kapan, tutun" tekniğiyle anlatılarak, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.
Eğitimin ardından gerçekleşen tatbikatta, deprem anında öğrenilenleri değiştirme sınıflarını güvenli bir şekilde tahliye etti.
Okul Müdürü Orhan Keskin, olası bir depreme ve sonrasında oluşabilecek riske karşı bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Öğrencilerimize, panik yapmadan güvenli bir şekilde derslerini nasıl terk etmeyi öğretiyoruz.” dedi.
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