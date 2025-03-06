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        Çanakkaleli hasta, babasından nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde böbrek yetmezliği çeken hasta, babasından yapılan organ nakliyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:10 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:17
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        Çanakkaleli hasta, babasından nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde böbrek yetmezliği çeken hasta, babasından yapılan organ nakliyle sağlığına kavuştu.

        Biga'da yaşayan Murat Aydın'ın annesi, 15 yıl önce felç nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi.

        Bu sürede Aydın'da da yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği şikayeti başladı. Yaklaşık 1,5 yıl önce diyalize girmeye başlayan Aydın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu.

        Oğluna böbreğini verme kararı alan baba Mehmet Aydın'a yapılan tetkikler sonucu uygunluk tespit edildi. Babadan alınan böbrek, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt koordinasyonunda gerçekleştirilen başarılı operasyonla Murat Aydın'a nakledildi.

        Prof. Dr. Alan, gazetecilere, böbrek yetmezliği çeken Murat Aydın'ın yaşadığı sürecin, annesinin sağlık durumuyla daha kötü hale geldiğini anlattı.

        Aydın'ın 1,5 yıl önce diyalize girmeye başladığını belirten Alan, "Babası oğluna böbreğini vermek için gönüllü oldu. Babasından alınan sol böbrek, Murat Bey'e başarılı bir operasyona nakledildi. Bu süre içinde annesini de hastaneye yatırdıktan sonra kısmi olarak sağlığına kavuşturduk. Talihsiz olarak başlayan süreci, aynı ailede iki mutlu haberle karşılamış olduk." dedi.

        Murat Aydın ise nakil sürecinin başarılı geçtiğini belirterek, "Babam donör olduktan sonra bütün işlemlerimiz çok hızlı şekilde gelişti. Operasyonumuzu gerçekleştiren Prof. Dr. Cabir Alan ile Doç. Dr. Anıl Kurt hocamıza teşekkür ederim. Şu anda gayet iyiyiz. Allah'a şükür bir sıkıntımız da kalmadı gibi." diye konuştu.

        Baba Mehmet Aydın da nakli gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, "Oğlum sağlığına kavuştuğu için mutluyuz. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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