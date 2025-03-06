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        Çanakkale'de hijyen koşullarına uymayan fırına 105 bin lira ceza kesildi

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde hijyen koşullarına uymadığı tespit edilen fırına 105 bin 274 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:13 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:13
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        Çanakkale'de hijyen koşullarına uymayan fırına 105 bin lira ceza kesildi
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde hijyen koşullarına uymadığı tespit edilen fırına 105 bin 274 lira ceza uygulandı.

        Atatürk Mahallesi'nde ekmek üretimi yapılan fırında bir personelin terlikle tezgahın üzerine çıktığı ve bone takmadığı gibi görüntüleri içeren video sosyal medyada paylaşıldı.

        Bunun üzerine harekete geçen Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırına hijyen koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle 105 bin 274 lira cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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