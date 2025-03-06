Çanakkale'de hijyen koşullarına uymayan fırına 105 bin lira ceza kesildi
Çanakkale'nin Çan ilçesinde hijyen koşullarına uymadığı tespit edilen fırına 105 bin 274 lira ceza uygulandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde hijyen koşullarına uymadığı tespit edilen fırına 105 bin 274 lira ceza uygulandı.
Atatürk Mahallesi'nde ekmek üretimi yapılan fırında bir personelin terlikle tezgahın üzerine çıktığı ve bone takmadığı gibi görüntüleri içeren video sosyal medyada paylaşıldı.
Bunun üzerine harekete geçen Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırına hijyen koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle 105 bin 274 lira cezai işlem uyguladı.
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