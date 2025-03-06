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        Gökçeada'da solunum sıkıntısı çeken hasta Sahil Güvenlik botuyla ana karaya taşındı

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde solunum rahatsızlığı yaşayan hasta, ana karaya Sahil Güvenlik ekiplerince nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:15 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:15
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        Gökçeada'da solunum sıkıntısı çeken hasta Sahil Güvenlik botuyla ana karaya taşındı
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        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde solunum rahatsızlığı yaşayan hasta, ana karaya Sahil Güvenlik ekiplerince nakledildi.

        Çanakkale Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlık ve güvenliği için tüm kurumların koordinasyonuyla 7 gün 24 saat görev başında olunduğu belirtildi.

        Açıklamada, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından bildirilen tıbbi tahliye talebi üzerine, Gökçeada Devlet Hastanesi'nde solunum rahatsızlığı tanısı konulan 72 yaşındaki kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile tahliye edildiği bildirildi.

        Gökçeada'dan hareket eden Sahil Güvenlik botunun, Kabatepe Feribot İskelesi'ne ulaştıktan sonra burada hazır bulunan 112 Acil Sağlık ambulansına bilinci açık şekilde teslim edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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