Gökçeada'da solunum sıkıntısı çeken hasta Sahil Güvenlik botuyla ana karaya taşındı

Gökçeada'dan hareket eden Sahil Güvenlik botunun, Kabatepe Feribot İskelesi'ne ulaştıktan sonra burada hazır bulunan 112 Acil Sağlık ambulansına bilinci açık şekilde teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından bildirilen tıbbi tahliye talebi üzerine, Gökçeada Devlet Hastanesi'nde solunum rahatsızlığı tanısı konulan 72 yaşındaki kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile tahliye edildiği bildirildi.

Çanakkale Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlık ve güvenliği için tüm kurumların koordinasyonuyla 7 gün 24 saat görev başında olunduğu belirtildi.

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