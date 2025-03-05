Kendilerini jandarma olarak tanıtıp 1 milyon TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı (2)
ŞÜPHELİLERTUTUKLANDIÇanakkale'de, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp, H.
ŞÜPHELİLERTUTUKLANDI
Çanakkale'de, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp, H.U.'yu (77) 1 milyon 15 bin TL dolandıran ve 5 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler Ö.E., R.Ç., E.A., Ö.Ç. M.P. ve H.S., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,
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