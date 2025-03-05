Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Kendilerini jandarma olarak tanıtıp 1 milyon TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı (2)

        ŞÜPHELİLERTUTUKLANDIÇanakkale'de, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp, H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 18:40 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kendilerini jandarma olarak tanıtıp 1 milyon TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı (2)
        ABONE OL

        ŞÜPHELİLERTUTUKLANDI

        Çanakkale'de, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp, H.U.'yu (77) 1 milyon 15 bin TL dolandıran ve 5 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler Ö.E., R.Ç., E.A., Ö.Ç. M.P. ve H.S., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Böbreğini bağışlayacak babasına kanser teşhisi konulunca kadavradan nakil y...
        Böbreğini bağışlayacak babasına kanser teşhisi konulunca kadavradan nakil y...
        Çanakkale'de tarımsal yatırımlara ve bireysel sulama sistemlerine hibe dest...
        Çanakkale'de tarımsal yatırımlara ve bireysel sulama sistemlerine hibe dest...
        Çanakkale'de ramazan dolayısıyla gıda denetimi yapıldı
        Çanakkale'de ramazan dolayısıyla gıda denetimi yapıldı
        Ayvacık'ta halı ve kilim dokumacılığı yeniden canlanacak
        Ayvacık'ta halı ve kilim dokumacılığı yeniden canlanacak
        Çanakkale'de hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanıyor
        Çanakkale'de hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanıyor