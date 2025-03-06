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        Babasının böbreğiyle hayata tutundu

        ÇANAKKALE'de böbrek yetmezliği hastası Murat Aydın (44), babası Mehmet Aydın'dan (72) nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:18 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:20
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        Babasının böbreğiyle hayata tutundu
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        ÇANAKKALE’de böbrek yetmezliği hastası Murat Aydın (44), babası Mehmet Aydın'dan (72) nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

        Biga ilçesinde yaşayan Murat Aydın'ın annesi 15 yıl önce felç kalarak, yatağa bağımlı yaşamaya başladı. Bu süreçte Aydın’a yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliğine tanısı konuldu. 1,5 yıl önce diyaliz tedavisine başlayan Murat Aydın, bir yandan da böbrek nakli için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakil Merkezi’ne başvurdu. Böbrek nakli için sıra beklemeye başlayan Aydın’a sevindirici haber babası Mehmet Aydın’dan geldi. Tetkikler sonucunda uyumlu olan böbrek, geçen hafta ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde nakledildi. Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt koordinasyonunda gerçekleşen böbrek nakli operasyonuyla Murat Aydın sağlığına kavuştu.

        'OĞLUNA BÖBREĞİNİ VERMEK İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU'

        Murat Aydın’ın 1,5 yıl önce diyalize girmeye başladığını söyleyen Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, “Böbrek için nakil beklemeye başladı. Babası oğluna böbreğini vermek için gönüllü oldu. Babasından alınan sol böbrek Murat Bey’e başarılı bir operasyona nakledildi. Bu süre içinde annesini de hastaneye yatırıp, kısmi olarak sağlığına kavuşturduk. Talihsiz olarak başlayan süreci aynı ailede iki mutlu haberle karşılamış olduk" dedi.

        'SIKINTIMIZDA KALMADI'

        Böbrek nakli sürecinin gayet başarılı geçtiğini belirten Murat Aydın, "Babam donör olduktan sonra bütün işlemlerimiz çok hızlı bir şekilde gelişti. Şu an gayet iyiyiz. Allah’a şükür bir sıkıntımızda kalmadı" diye konuştu.

        Mehmet Aydın ise "Oğlum sağlığına kavuştuğu için mutluyuz. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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