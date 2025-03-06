Lapseki'deki sulama hattı yenileniyor

Özer, yaptığı açıklamada, Umurbey Barajı'ndan gelen hatta kronikleşmiş su borularındaki patlama sorununu el birliğiyle çözeceklerini belirterek, çalışmalar sonunda vatandaşların mağdur olmayacağını kaydetti.

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