Lapseki'deki sulama hattı yenileniyor
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Umurbey Barajı'ndan gelen 3 bin 800 metrelik sulama hattı yenileniyor.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Umurbey Barajı'ndan gelen 3 bin 800 metrelik sulama hattı yenileniyor.
AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanı Halil Özer, İl Genel Meclis Üyesi Murat Gürşen, Çanakkale DSİ 252. Şube Müdürü Serdar Kurt, Umurbey Sulama Birliği Başkanı Murat Tuncer ile birlikte çalışmanın başladığı alana girerek bilgi aldı.
Özer, yaptığı açıklamada, Umurbey Barajı'ndan gelen hatta kronikleşmiş su borularındaki patlama sorununu el birliğiyle çözeceklerini belirterek, çalışmalar sonunda vatandaşların mağdur olmayacağını kaydetti.
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