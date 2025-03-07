Çanakkale'de "Kadın Girişimciliğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği" söyleyişisi düzenlendi

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ile TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde "Kadın Girişimciliğinin Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyesi, Uzman Yönetim Profesyonel Site Yönetimi firması sahibi Selma Akpınar moderatörlüğünde ÇTSO Kongre Fuar Merkezi'nde düzenlenen söyleşinin konuşmacıları Çalışkan Operatörlük Kursu sahibi Sacide Çalışkan, Kaymaklar Gıda'nin sahibi Nilgün Kaymak Hadımoğlu, Bilgece Eğitim Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Bilge Yelkenci ve Diyet D Özel Sağlık Hizmetleri Şirketi'nin sahibi Didem Güner oldu.

Söyleşiye Çanakkale Vali Yardımcısı Ömer Şahin, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün, Kepez Belediyesi Meclis Üyeleri Özlem Caner ve Nihan Yılmaz, ÇTSO Sayman Üyesi Şakir Kutluay, TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komite Başkanı Birce Bilici Şimşek, İcra Komite Başkan Yardımcısı İnci Bayram, İcra Komite Üyeleri Ayşe Berna Ergin, Burcu Sezer, Derya Göğüsgeren, Merve Yılmazbaş, ÇTSO Genel Sekreteri Sema Sandal ve Çanakkale Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sevcan Elver de katılım sağladı.

Söyleşi, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.