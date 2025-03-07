Çanakkale'de Uzmanı Dr. Nigar Hüseyinzade'nin çizdiği resimler sergilendi

Serginin açılış kurdelesi Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez'in katılımıyla kesildi.

Hüseyinzade ile annesi Şenay Hüseyinzade ve babası Yakup Hüseyinzade'nin 34 eserinden oluşan resim sergisi, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı.

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