Çanakkale'de atık toplamada "akıllı" dönem başlıyor

Çanakkale Belediyesi, akıllı kent sistemlerine uygun olarak düzenlenen projeyle konteynerlerin doluluk oranlarının takip edilebileceği yeni sisteme geçiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pilot bölge olarak belirlenen Atatürk Caddesi'nde yer alan 10 yeraltı çöp konteynerinin içine yerleştirilen takip cihazlarıyla dolan çöp konteynerler sistem üzerinden ekiplere bildirilecek ve bu bildirimlere uygun çöp kamyonlarının rotaları oluşturulacak.

Proje kapsamında oluşturulacak sistemde bulunacak ısı sensörü sayesinde yangın ihtimali anlık bildirilerek gerekli önlemlerin en kısa süre içinde alınması sağlanacak.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sistem ile birlikte, atık toplama araçlarının fazladan dolaşıma çıkması önlenerek daha az yakıt sarfiyatı ve daha düşük karbon salınımı sağlanması hedeflenirken, ana arterlerde araç trafiğine de olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Hem ekonomik hem çevreci bu akıllı sistem ile atık yönetiminin en elverişli şekilde sürdürülmesi planlanıyor."