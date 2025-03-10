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        Çanakkale'de atık toplamada "akıllı" dönem başlıyor

        Çanakkale Belediyesi, akıllı kent sistemlerine uygun olarak düzenlenen projeyle konteynerlerin doluluk oranlarının takip edilebileceği yeni sisteme geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:51 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:54
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        Çanakkale'de atık toplamada "akıllı" dönem başlıyor
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        Çanakkale Belediyesi, akıllı kent sistemlerine uygun olarak düzenlenen projeyle konteynerlerin doluluk oranlarının takip edilebileceği yeni sisteme geçiyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pilot bölge olarak belirlenen Atatürk Caddesi'nde yer alan 10 yeraltı çöp konteynerinin içine yerleştirilen takip cihazlarıyla dolan çöp konteynerler sistem üzerinden ekiplere bildirilecek ve bu bildirimlere uygun çöp kamyonlarının rotaları oluşturulacak.

        Proje kapsamında oluşturulacak sistemde bulunacak ısı sensörü sayesinde yangın ihtimali anlık bildirilerek gerekli önlemlerin en kısa süre içinde alınması sağlanacak.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yeni sistem ile birlikte, atık toplama araçlarının fazladan dolaşıma çıkması önlenerek daha az yakıt sarfiyatı ve daha düşük karbon salınımı sağlanması hedeflenirken, ana arterlerde araç trafiğine de olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Hem ekonomik hem çevreci bu akıllı sistem ile atık yönetiminin en elverişli şekilde sürdürülmesi planlanıyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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