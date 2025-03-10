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        Çanakkale açıklarında 109 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale açıklarında 22'si çocuk 109 düzensiz göçmen ile 3 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 18:05 Güncelleme: 10.03.2025 - 18:09
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        Çanakkale açıklarında 109 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale açıklarında 22'si çocuk 109 düzensiz göçmen ile 3 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale açıklarında ilerleyen bir balıkçı teknesi tespit etti.

        Bölgeye sevk edilen "TCSG-66" sahil güvenlik gemisi ile "TCSG-903" ve "TCSG-908" botlarının ekipleri, İtalya rotasındaki teknedeki 22'si çocuk, Afganistan, İran, Pakistan ve Irak uyruklu 109 göçmeni kıyıya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Operasyonda Moldova, Özbekistan ve Afganistan uyruklu 3 şüpheli de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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