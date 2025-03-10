Çanakkale açıklarında 109 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyonda Moldova, Özbekistan ve Afganistan uyruklu 3 şüpheli de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Bölgeye sevk edilen "TCSG-66" sahil güvenlik gemisi ile "TCSG-903" ve "TCSG-908" botlarının ekipleri, İtalya rotasındaki teknedeki 22'si çocuk, Afganistan, İran, Pakistan ve Irak uyruklu 109 göçmeni kıyıya çıkardı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale açıklarında ilerleyen bir balıkçı teknesi tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.