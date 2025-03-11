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        Çanakkale Havalimanı şubatta 10 bin 205 yolcuya hizmet verdi

        Çanakkale Havalimanı'ndan şubat ayında, 10 bin 205 yolcunun yararlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:39 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:39
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        Çanakkale Havalimanı şubatta 10 bin 205 yolcuya hizmet verdi
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        Çanakkale Havalimanı'ndan şubat ayında, 10 bin 205 yolcunun yararlandığı bildirildi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de geçen ay yolcu trafiği 10 bin 205 oldu.

        Ocak ayında, Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç ve dış hatlarda toplam 235'e ulaştı.

        Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise yine geçen ay toplam 75 ton olarak hesaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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