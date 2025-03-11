Çanakkale Havalimanı şubatta 10 bin 205 yolcuya hizmet verdi

Çanakkale Havalimanı'ndan şubat ayında, 10 bin 205 yolcunun yararlandığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de geçen ay yolcu trafiği 10 bin 205 oldu.

Ocak ayında, Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç ve dış hatlarda toplam 235'e ulaştı.

Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise yine geçen ay toplam 75 ton olarak hesaplandı.