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        Tümgeneral Mehmet Özeren'in babasının cenazesi Çanakkale'de defnedildi

        Adana'da 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren'in vefat eden babası Orhan Özeren'in cenazesi, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 14:44 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:24
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        Tümgeneral Mehmet Özeren'in babasının cenazesi Çanakkale'de defnedildi
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        Adana'da 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren'in vefat eden babası Orhan Özeren'in cenazesi, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde toprağa verildi.

        Bir süredir tedavi gördüğü Çanakkale Devlet Hastanesi'nde 87 yaşında hayatını kaybeden Orhan Özeren'in cenazesi, yakınları tarafından Bayramiç'teki Çarşı Camisi'ne getirildi.

        Tümgeneral Mehmet Özeren, burada taziyeleri kabul etti.

        Orhan Özeren'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından şehir mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan ve Özeren'in yakınları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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