Tümgeneral Mehmet Özeren'in babasının cenazesi Çanakkale'de defnedildi

Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan ve Özeren'in yakınları katıldı.

Tümgeneral Mehmet Özeren, burada taziyeleri kabul etti.

Bir süredir tedavi gördüğü Çanakkale Devlet Hastanesi'nde 87 yaşında hayatını kaybeden Orhan Özeren'in cenazesi, yakınları tarafından Bayramiç'teki Çarşı Camisi'ne getirildi.

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