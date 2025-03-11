Tümgeneral Mehmet Özeren'in babasının cenazesi Çanakkale'de defnedildi
Adana'da 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren'in vefat eden babası Orhan Özeren'in cenazesi, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde toprağa verildi.
Adana'da 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren'in vefat eden babası Orhan Özeren'in cenazesi, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gördüğü Çanakkale Devlet Hastanesi'nde 87 yaşında hayatını kaybeden Orhan Özeren'in cenazesi, yakınları tarafından Bayramiç'teki Çarşı Camisi'ne getirildi.
Tümgeneral Mehmet Özeren, burada taziyeleri kabul etti.
Orhan Özeren'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından şehir mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan ve Özeren'in yakınları katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.