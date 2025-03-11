Çanakkale Valiliğinden fırtına uyarısı

Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısında bulunuldu.

Çanakkale Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, 12 Mart Çarşamba sabah saatlerinden itibaren, Kuzey ve Orta Ege'nin bir bölümünde fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın güney ve güney doğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesinin beklendiği, fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi.

Fırtınanın 13 Mart Perşembe gece yarısı etkisini kaybetmesi bekleniyor.