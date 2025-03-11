Çanakkale Valiliğinden fırtına uyarısı
Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısında bulunuldu.
Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısında bulunuldu.
Çanakkale Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, 12 Mart Çarşamba sabah saatlerinden itibaren, Kuzey ve Orta Ege'nin bir bölümünde fırtına beklendiği belirtildi.
Açıklamada, fırtınanın güney ve güney doğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesinin beklendiği, fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi.
Fırtınanın 13 Mart Perşembe gece yarısı etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.